أردوغان: فرنسا وألمانيا تواصلان الدفاع عن حفتر وتقدمان الدعم لقواته

ليبيا – علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتهام فرنسا لتركيا بإخلالها بتعهدات اتفاق برلين حول ليبيا وتعبير ألمانيا عن قلقها إزاء ذلك، معبراً عن قلق بلاده إزاء مواقف هاتين الدولتين لأنهما يتعاونان مع من وصفهم بـ” الإرهابيين” (القوات المسلحة الليبية) في ليبيا.

جاء ذلك وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية خلال لقائه مع عدد من الصحفيين أثناء عودته من أوكرانيا، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وإختتم بالقول إن ماكرون وميركل بالرغم من اعترافهما بشرعية حكومة فائز السراج إلا أنهما يقدمان الدعم لمن وصفهم بـ”قوات خليفة حفتر غير الشرعية”، مضيفاً :” حفتر تهرّب من المشاركة في مؤتمري موسكو وبرلين حول ليبيا لكن على الرغم من ذلك تواصل فرنسا وألمانيا الدفاع عنه ودعوته مجدداً لطاولة التفاوض”.

يشار إلى أن تصريحات أردوغان تأتي بعد فضيحة إرساله لمعدات عسكرية ثقيلة ومرتزقة سوريين عن طريق بلاده بحرا إلى ليبيا بحماية سفن حربية تركية استغلت مهمة لها مع حلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط لحماية سفينة الأسلحة عند دخولها ميناء طرابلس البحري ، حيث ظهرت مقاطع فيديو لعملية النزال التركية للأسلحة والمرتزقة في ميناء طرابلس وعبر شوارع المدينة وصولاً إلى قاعدة معيتيقة الجوية.