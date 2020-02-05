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تأكيد الرفض “الإيطالي اليوناني” لاتفاقية أردوغان مع الوفاق

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره اليوناني ونيكوس دندياس، خلال لقائهما في روما أمس الثلاثاء رفض بلديهما للاتفاقية المبرمة بين أردوغان وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.

وأشار بيان إيطالي يوناني مشترك -حسب ما أوردته وكالة آكي- إلى أن الاتفاقية غير مقبولة، لأنها تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة ولا تمتثل لقانون البحار ولا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة حسب البيان.

وأكد البيان المشترك توافق الوزيرين على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات “الصادقة”، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

كما جدد الوزيران رغبة بلديهما في إطلاق مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق ثنائي بهدف تحديد المناطق البحرية بين الدولتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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