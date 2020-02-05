الجروشي: مسار جنيف محفوف بالكوارث والمخاطر

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن مسار جنيف سيكون محفوفا بالكوارث والمخاطر الأمنية وأن موقف مجلس النواب سيكون ضعيفا.

وأوضح الجروشي بأن اللجنة المشكلة ستمثل جسما تأسيسيا لسلطة مطلقة، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب مهمشا بالكامل وبالتالي لن يكون لقوات الجيش الوطني أي غطاء شرعي.

وأشار الجروشي إلى أنه من خلال الإحاطة التي قدمها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة اتضح أن المبعوث الأممي سيتواصل مع كافة النواب سواء من أدى اليمين القانوني أم لا أو أسقطت عضويته أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية