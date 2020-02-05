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روسيا: مئات من السوريين ينتقلون للقتال في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مئات المقاتلين من منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية.

وأوضح لافروف لصحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن الجانب الثاني المتعلق بالمخاطر والتهديدات الناشئة عن منطقة خفض التصعيد في إدلب هو نقل مئات المقاتلين بما في ذلك مقاتلو النصرة وهيئة تحرير الشام، إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية في ذلك البلد.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا يمكنها حل هذه المشاكل بمفردها ، مشيرا إلى أن بلاده تتحدث عن هذا مع الأتراك.
وخلال اتصال هاتفي شدد كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان، على أهمية احترام نظام وقف إطلاق النار المعلن منذ 12 يناير الماضي، وضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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