إغلاق صيدلية ” الشرق ” بمفترق شارع عشرين ببنغازي بعد ثبات بيعها لأدوية منتهية الصلاحية للمواطنين

بنغازي 05 فبراير 2020 (وال) _ أغلق عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، صيدلية ” الشرق ” بمفترق شارع عشرين، بعد ثبات وجود عدد من الأدوية الخاصة بالأطفال ومسكنات للآلام منتهية الصلاحية.

هذا وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز فقد تم التوجه إلى الصيدلية ومصادرة الأدوية المنتهية وإغلاقها واستدعاء صاحبها للاستدلال، حتى تتم إحالته إلى جهات الاختصاص بموجب تقرير للتحقيق معة في الجُرم الكارثي الذي يُعد متاجرة بصحة المواطن. (وال _ بنغازي) ع ع / ه ع

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