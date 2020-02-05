تصنيف حديث لأقوى جيوش العالم

أصدر موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، المهتم بتقييم الجيوش على مستوى العالم تصنيفه لأقوى الجيوش لسنة 2020، الذي احتلت فيه أميركا المركز الأول وثانيا الجيش الروسي يليه الجيش الصيني فيما توزعت المراكز التالية على الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، بريطانيا، مصر والبرازيل.

وخلت قائمة الأوائل من جيوش دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء مصر التي احتل جيشها المركز التاسع عالميا بعد بريطانيا مباشرة حيث تقدمت مرتبة مصر من المركز 11 إلى المركز التاسع، منتزعة إياه من تركيا التي تراجعت للمركز 13.

تغيرات في توازن القوى إقليما مع ما تشهده المنطقة من صراعات مسلحة من سوريا إلى ليبيا مرورا بالعراق وتدخلات بعض جيوش الإقليم في كل الحروب، فيما ركزت وكالات الأنباء في هذا الصدد على تراجع الجيش التركي ، يليه الجيش الإيراني، فيما جاءت إسرائيل في المرتبة 18 .

وعلى الصعيد العربي احتلت الجيش السعودي المرتبة الثانية بعد مصر فيما جاء الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة يليه الجيش الإماراتي بالمرتبة الرابعة.

يشار إلى أن معايير غلوبال فاير باور في التصنيفات لا تخضع بالضرورة للمنجز العسكري القتالي بقدر تركيزها على عدد القوى البشرية لكل جيش ومدى تطور تسليحه وقوام ما يمتلك من سلاح جوي وبحري وبري وتسليح وتقنيات ومدى التطور في التدريب والجاهزية.

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