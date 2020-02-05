جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق قصاب “المدينة المنورة” بطريق الهواري لوقوعه ضمن المخالفين للقانون

بنغازي 05 فبراير 2020 (وال) _ أغلق عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، قصاب “المدينة المنورة” بطريق الهواري لوقوعه في المحظور.

وبحسب مكتب الإعلام للجهاز فإن الإغلاق يأتي بعدما رُصدت عدة مخالفات، التي من شأنها أن تغلق القصاب بشكل نهائي الذي لايعمل ضمن معايير صحية بتاتاً، بل أنه يحتفظ باللحوم الفاسدة والتي تُباع للمواطنين ” كالمفروم “، ناهيك عن الروائح القذرة المنبعثة منها مايعني أنها غير صالحة للأكل، بالإضافة لعدم وجود رخصة مزاولة هذا العمل وعدم الإلتزام بالملابس والقفازات والشروط الواجب توفرها للعمل.

وأشار المكتب إلى أنه تم إغلاق القصاب وإستدعاء صاحبه، وأحالته برفقة العامل الذي تم ضبطه إلى جهات الإختصاص المخولة، في مثل هكذا قضايا التي تمس المواطن وصحته في المدينة. (وال _ بنغازي) ع ع / ه ع

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