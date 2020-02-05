رئيس المجلس الإجتماعي ورشفانة: إرسال قطر وتركيا للمجموعات الإرهابية هي مشكلة ليبيا الحقيقة

ليبيا – قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة ورشفانة مبروك أبوعميد إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البلاد هي التدخل الخارجي من أطراف دولية نقلت مجموعات إرهابية وتدعمهم بالمال والعتاد خاصة قطر وتركيا.

أبوعميد وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”أمس الثلاثاء أكد أن هذه الأطراف لو رفعت يدها عن ليبيا لتمكنت القبائل والمدن من الوصول لحل وتوافق داخلي في فترة وجيزة.

وأوضح أبوعميد أن الشرعية الاجتماعية هي الفيصل الحقيقي في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة أن للقبلية مكانة خاصة في المجتمع الليبي.

وتابع أبوعميد أن الجيش الوطني هو الضمانة الوحيدة لبناء الدولة الليبية،مؤكدا أن أعداء الجيش يعلمون هذا ولذلك يحاولون تشخيص الجيش في شخص المشير خليفة حفتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية