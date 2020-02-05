اخبار ليبيا الان

رئيس المجلس الإجتماعي ورشفانة: إرسال قطر وتركيا للمجموعات الإرهابية هي مشكلة ليبيا الحقيقة

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة ورشفانة مبروك أبوعميد إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البلاد هي التدخل الخارجي من أطراف دولية نقلت مجموعات إرهابية وتدعمهم بالمال والعتاد خاصة قطر وتركيا.

أبوعميد وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”أمس الثلاثاء أكد أن هذه الأطراف لو رفعت يدها عن ليبيا لتمكنت القبائل والمدن من الوصول لحل وتوافق داخلي في فترة وجيزة.

وأوضح أبوعميد أن الشرعية الاجتماعية هي الفيصل الحقيقي في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة أن للقبلية مكانة خاصة في المجتمع الليبي.

وتابع أبوعميد أن الجيش الوطني هو الضمانة الوحيدة لبناء الدولة الليبية،مؤكدا أن أعداء الجيش يعلمون هذا ولذلك يحاولون تشخيص الجيش في شخص المشير خليفة حفتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Iالان المشكلة الحقيقية قادمة من مصر – ولبنان – وخارجية سوريا – والسعودية – وتورط الخليجيين والمصريين على حد سواء مع الأوروبيين في محاولة تدمير العمالة القادمة لليبيا للبناء – وتهريب الافارقة العمالة الجيدة عبر البحر لاوروبا – ومحاولة احتكار العمالة لصالح العامل المصري – الذي كان يأخذ – 50دينار لليوم الواحد – بعد تهجير الافارقة من ليبيا – اصبح يطالب العامل المصري الغير جيد – بخمسمائة دينار في اليوم …!!!
    – حتى شركات البناء حاولت الحكومات الخليجية احتكارها – بذريعة الاستثمارات الخليجية الوهمية والغير مدفوعة – فاستغلت العمالة البنغلاديشية لبناء مستودعات كاس العالم القطري – ومات منهم حوالي 2500 عامل بنغلاديشي مسلم داخل مواقع البنّاء الى اليوم – وأدى ذلك لهروب العمالة البنغلاديشية من الدول الخليجية . بسبب عدم دفع التعويضات لاهالي العمال واستعبادهم هناك لإكمال فضيحة كاس العالم القطري وعروض أزياء موزة المسند القطرية في فرنسا .

    رد