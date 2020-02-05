العربية الحدث: “حفتر” تلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

كشفت قناة “العربية و”الحدث” أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وجه دعوة رسمية لقائد الجيش الوطني المشير “خليفة حفتر” لزيارة الجزائر، في اول تقارب معلن بين الجزائر وقيادة الجيش الوطني.

وإستقبل القائد العام للجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مكتبه بالرجمة، في زيارة مفاجئة إلى ليبيا.

ووصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي، وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج في استقبال بوقادوم، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بـ”خارجية الموقتة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفريق صقر الجروشي كان ايضا في إستقبال وزير الخارجية الجزائري بارض مطار بنينا.

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