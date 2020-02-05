عقب لقائه مع بوقادوم.. حفتر يتلقى دعوة لزيارة الجزائر

وصل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إلى مقر القيادة العام للجيش بالرجمة للقاء قائد الجيش خليفة حفتر.

وبحسب مصادر لـ “العربية. الحدث”، فأنه من المقرر أن يبحث بوقادوم مع حفتر سبل حل الازمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الاطراف الليبية، إضافة إلى تجديد الجزائر رفضها التدخل الخارجي في الازمة الليبية.

فيما أضافت مصادر إعلامية مطلعة، بأن بوقادوم نقل دعوة مقدمة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى القائد العام للجيش خليفة حفتر لزيارة الجزائر، لبحث تطورات الوضع في ليبيا.