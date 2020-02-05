مصادرنا: اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا في جنيف غير مباشرة

جنيف-العنوان

أكدت مصادرة خاصة لصحيفة العنوان أن اجتماعات جنيف بين اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا التي ترعها الأمم المتحدة هي اجتماعات غير مباشرة بين الطرفين.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة في بيان إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر وخمسة عينتهم حكومة الوفاق، يشاركون في المحادثات.

ويدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن أعضاء اللجنة المشتركة وافقا على تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.