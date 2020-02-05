الحكومة الليبية تدرس أوضاع مستشفى الهواري العام

قرنادة 05 فبراير 2020 (وال) _ أصدرت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة تقتضي مهمتها إعداد تقرير مفصل عن مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي.

ونص القرار على تولي اللجنة المشكلة:” إعداد تقرير مفصل عن المستشفى، من حيث إمكانية إجراء الصيانة المتكاملة لجميع مرافقه، بما لا يتعارض وسلامة المرضى وأداء الخدمة الطبية الطاقم الطبي للمستشفى، أو إيقافه عن العمل وإخلائه بالكامل لإجراء الصيانة المتكاملة، بما فيها الصرف الصحي” .

القرار الوزاري طالب اللجنة، إتباع الدقة والتحلي بالأمانة الوظيفية والمصداقية والشفافية في إعداد التقرير المطلوب منها، لما للمرفق من أهمية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين و:”الحرص على عدم بقائه خارج نطاق الأداء الكامل لمهامه” .

و حدد القرار فترة زمنية لا تتعدى إسبوع، وإلزام كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ، مطالبا إدارة المستشفى بتسهيل مهام اللجنة والتعاون معها فيما كلفت به .

وفي تصريح خاص لـ _ وكالة الأنباء الليبية _ قال معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، إن الوزارة عملت على الضغط والمتابعة من أجل استكمال أعمال الصيانة للمستشفى منذ فترة، وأن المدة طالت دون تحقيق ذلك، و”لكن هناك البعض راضي على الوضع” .

وأشار معاليه إلى أن هناك مشاكل فنية داخل المستشفى مثل مشكلة الصرف الصحي، مؤكدا بأن “الأمور الآن تسير لصالح مدينة بنغازي، والبدء في صيانته كليا أو جزئيا، مع تولي وزارة الصحة ضمان حقوق العاملين” .

ونص القرار على تكليف مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات برئاسة الوزراء، المهندس إبراهيم المرغني، رئيسا للجنة وعضوية كلا من: مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، ومدير إدارة التفتيش بمستشفى الهواري، ومدير إدارة التفتيش بوزارة الصحة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء. (وال _ قرنادة) ف م / ه ع

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