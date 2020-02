أخبار ليبيا24 بعد أن شن عسكريي ونشطاء وإعلاميين تابعين ومؤيدين لحكومة الوفاق الهجوم على آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد واتهامه بالتخاذل وعدم الاهتمام بسرت حتى تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية في عملية عسكرية استمرت ثلاث ساعات فقط. عاد آمر قوة الإسناد التابعة لما يسمى بعملية بركان الغضب،ناصر عمار في توجيه الاتهامات لآمر قوة […]

