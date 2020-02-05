وفاة أحد المصابين جراء سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة طريق الشوك

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، وفاة أحد المصابين جراء سقوط قذيفة عشوائية في منطقة طريق الشوك أمام مصحة رويال في العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح الهاشمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المتوفى يدعى عبدالرحيم عبدالجليل، 38 عاما.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن وفاة المواطن رضاء محمود عطية، 47 عاما، بسبب الحادث، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين من بينهم عبدالرحيم، و«سراج محمود عطية، ورواد محمود عطية، وعبدالمحسن فوزي أحميدة، وصلاح أبوبكر المزروعي».

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