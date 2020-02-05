اتهامات تلاحق ماكرون على خلفية قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

اتهم رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، المتهم في قضية تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي العام 2007، الرئيس إيمانويل ماكرون باستخدام قضيته لعرقلة ترشح محتمل لـ«ساركوزي» في انتخابات الرئاسة العام 2022.

وأنكر جوهري كل التهم الموجهة إليه، مضيفا: «ماكرون يخشى ترشح ساركوزي الذي يستطيع هزيمته؛ لذا فإنه يستخدم هذه القضية ضده»، حسب تصريحاته في مقابلة مع جريدة «لو سوار دالجيري» الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية.

وورد اسم جوهري في قضية «التمويل الليبي في دعم حملة ساركوزي العام 2007، بعد اتفاق مع منظمة يقودها مسؤول في نظام معمر القذافي، ويعتقد المحققون أن جوهري باع فيلا في بروفانس (فرنسا) بعشرة أضعاف السعر الحقيقي لإخفاء تحويل الأموال من ليبيا إلى صندوق الحملة.

واحتجاجا على سجنه أعلن جوهري، إضرابه عن الطعام السب الماضي في سجن «فريسن» الفرنسي، الذي يخضع فيه للتوقيف الاحتياطي، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هناك «متابعة طبية لحالته حسب الإجراءات المتبعة»، فيما قال محامي جوهري بيار كورنوغانتيل إن السلطات «لم تبلغه بإضراب موكله عن الطعام».

اقرأ أيضا: إدانة مصرفي فرنسي من أصل جيبوتي في قضية «التمويل الليبي» لحملة ساركوزي

وكانت قضت محكمة بريطانية، الأسبوع قبل الماضي، بتسليم جوهري إلى فرنسا بعد اعتقاله في لندن أوائل العام 2018، بموجب مذكرة اعتقال دولية كجزء من التحقيق في تلك القضية.

وسلمت المملكة المتحدة جوهري، مساء الخميس الماضي، إلى باريس، وأخطرته بأمر اعتقال أوروبي صادر بحقه هناك، وسيمثل أمام قاض فيما يتعلق بالإفراج عنه بكفالة مالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا