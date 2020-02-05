بعد تفريغ حمولتها.. ناقلة الغاز كونكورد تغادر ميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط فرع المنطقة الوسطى والشرقية، اليوم الأربعاء، انتهاء ناقلة الغاز (GAZ GONCORD) من عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة عبر منصة الرصيف النفطي ـ بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة، أن ناقلة الغاز الكونكورد، غادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي فجر اليوم، بعد أن تمت ضخ وتفريغ (6277) متر مكعب أي ما يعادل (3498.172) طن متري من غاز الطهي (L.P.G) بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار، لافتا إلى أن الخطوة تأتي في ظل الجهود التي تبذلها إدارات الشركة لإتمام مهامها الوطنية وتلبية حاجة السوق المتنامية بعامة المناطق من أسطوانات الغاز المنزلي.