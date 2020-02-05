الثني يلتقي وزير الخارجية الجزائري في بنغازي

استقبل رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفدا جزائريا رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

ويتركز الاجتماع حول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطرق للوضع الراهن، وبحث سبل التهدئة للوصول إلى حل شامل ينهي الصراع الدائر ويحد من التجاذبات في البلاد.

ووصل الوفد الجزائري صباح اليوم الأربعاء إلى بنغازي حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج وعدد من الشخصيات الاعتبارية في الحكومة الليبية.

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