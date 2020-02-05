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الثني يلتقي وزير الخارجية الجزائري في بنغازي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفدا جزائريا رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

ويتركز الاجتماع حول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطرق للوضع الراهن، وبحث سبل التهدئة للوصول إلى حل شامل ينهي الصراع الدائر ويحد من التجاذبات في البلاد.

ووصل الوفد الجزائري صباح اليوم الأربعاء إلى بنغازي حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج وعدد من الشخصيات الاعتبارية في الحكومة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اسهم عبدالله الثنى ترتفع بفضل انتصارات الجيش الوطنى واغلاق ابار النفط وغباوة السراج الذى وقع على انفاق فنكوش جعله يكسب عداد اوربا وكل اعداء تركيا لدرجة ان تم تفتيشه فى مطار فرنسى ولم يعد له اى قيمة فى الدول الكبرى ففى امريكا وروسيا لم يستطع مقابلة حتى وزير خارجية وفى بريطانيا ياكل شيكولاته فى الشارع ولا احد يهتم به فهو امعة

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