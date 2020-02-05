إيطاليا واليونان: إتفاقية الوفاق وتركيا غير مقبولة وتنتهك الحقوق السيادية لبلدان اخرى

ليبيا – جددت إيطاليا واليونان خلال لقاء لوزيري الخارجية لويجي دي مايو ونيكوس دندياس رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القاري بين أنقرة وطرابلس.

بيان إيطالي – يوناني مشترك صدر في أعقاب اللقاء بين الوزيرين الذي جرى أمس الثلاثاء في روما أشار إلى أن الاتفاقية البحرية غير مقبولة كونها تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة ولا تمتثل لقانون البحار كما أنه لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وشدد الوزيران على أنه من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط ستشكل الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة.

وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

وفي هذا الصدد، ذكر البيان أنه إنطلاقاً من روح التفاهم المتبادل جدد الوزيران الرغبة في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين.

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