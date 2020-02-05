اخبار ليبيا الان

بحث أوضاع النازحين في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مجلس النواب عبر صفحتها الرسمية عن عقد اجتماع في الـ30 من يناير الماضي بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وأعضاء المجالس التسييرية بمنطقتي الصابري والبلاد.

وتابع الاجتماع الخطوات التي اتخذتها لجنة استقرار بنغازي فيما يخص معالجة ملف النازحين من حيث عمليات الحصر للعائلات النازحة والمتضررة مساكنهم بالإضافة إلى إيجاد حلول مناسبة لهم من حيث توفير سكن أو إيجار أو صيانة وتناول الاجتماع إلى جانب ذلك المراحل التي وصلت إليها لجنة التعويضات في هذا الملف

ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي وعضو لجنة استقرار بنغازي علي الحبر أن اللجنة تعمل على معالجة موضوع النازحين إذ قامت بخطوات مهمة في هذا الإطار ومن بينها خطة 2020 والتي تهدف إلى إعادة الحياة في منطقة الصابري والبلاد من حيث إزالة المباني المتضررة وتوفير الكهرباء والماء ومعالجة المشاكل البيئية

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة عبدالسلام الحاسي رئيس الهيئة لموضوع النازحين في بنغازي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك