بحث أوضاع النازحين في بنغازي

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مجلس النواب عبر صفحتها الرسمية عن عقد اجتماع في الـ30 من يناير الماضي بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وأعضاء المجالس التسييرية بمنطقتي الصابري والبلاد.

وتابع الاجتماع الخطوات التي اتخذتها لجنة استقرار بنغازي فيما يخص معالجة ملف النازحين من حيث عمليات الحصر للعائلات النازحة والمتضررة مساكنهم بالإضافة إلى إيجاد حلول مناسبة لهم من حيث توفير سكن أو إيجار أو صيانة وتناول الاجتماع إلى جانب ذلك المراحل التي وصلت إليها لجنة التعويضات في هذا الملف

ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي وعضو لجنة استقرار بنغازي علي الحبر أن اللجنة تعمل على معالجة موضوع النازحين إذ قامت بخطوات مهمة في هذا الإطار ومن بينها خطة 2020 والتي تهدف إلى إعادة الحياة في منطقة الصابري والبلاد من حيث إزالة المباني المتضررة وتوفير الكهرباء والماء ومعالجة المشاكل البيئية

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة عبدالسلام الحاسي رئيس الهيئة لموضوع النازحين في بنغازي

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