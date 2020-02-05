بعد إستطلاع أجرته (وال) .. مواطنو مدينة بنغازي يتخوفون من إغلاق مستشفى الهواري بعد قرار صيانته

بنغازي 05 فبراير 2020 (وال) _ أصبح موضوع قرار إجراء صيانة لمستشفى الهواري يشغل الشارع في بنغازي بشكل كبير، لما يقدمه هذا الصرح الطبي من خدمات صحية طيلة 24 ساعة بجميع أقسامه الطبية والخدمية، وإحتمالية إقفاله ولو بشكل جزئي أو مؤقت سوف يكون له أثر سلبي على المواطن، وخاصة بأن هذا المستشفى يستقبل أيضا كافة المدن الليبية على حد سواء، واذا تم إغلاقة سيتم قفل الأبواب في وجه المواطن ومعاناته سوف تزداد، لأنه يوفر خدمات صحية للأسف غير متواجدة في باقي المستشفيات و العيادات العامة بحسب أراء المواطنين.

هذا و أصدر دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل عن مستشفى الهواري، من حيث إمكانية إجراء الصيانة المتكاملة لجميع مرافق المستشفى، بما لايتعارض مع سلامة المرضى وأداء الخدمة الطبية لطاقم الطبي، أو إيقاف المستشفى عن العمل حسب إجراء الصيانة المتكاملة.

وكالة الأنباء الليبية أجرت إستطلاع رأي لتواكب الحدث و تتعرف على مخاوف المواطنيين من هذا القرار:

فقال مديرالشؤون الطبية بمستشفى الهواري الأستاذ محمد حمزة الفاخري: منذ ثلاث سنوات ونحنا نعمل بقوة 100% في عيادت خارجية بجميع أنواعها المتمثلة في (التصوير المقطعي ct، وتحاليل طبية، والتصوير XR، وصورة التلفزيون uus، وعلاج الطبيعي وعيادة المساعدة على الإنجاب، و عيادة الأطفال يوميا، و عيادة الجراحة يوميا، و الجلدية، وأعصاب الباطنة، جراحه الأعصاب، وعيادة القلب، وعيادة الجهاز التنفس، و جهاز الهضمي، الباطنة، الغدد، الأسنان، التغذية، جراحة العظام، الروماتزيوم، و المسالك).

وتابع الفاخري إن الكوادر الطبية تعمل بمستشفى 1200، والجلاء، وللعلم نحن نعمل حتى يوم السبت، فإغلاق مستشفى قرار غير صائب، وأيضا ليس في صالح المواطن الذي لا يستطيع الذهاب إلى المستشفى الخاص في ظل غياب السيولة.

وأضاف الدكتور حسين الخمري إن جهاز التصوير المقطعي CTscan، هو الذي نعتمد عليه في حالات زراعة القوقعة ومتواجد في مستشفى الهواري، لذلك إغلاق المستشفى ولو مؤقت سيسبب مشكلة كبيرة.

وذكر الدكتور عبدالباسط الديب إن جهاز المقطعي المتواجد في مستشفى الهواري العام، حل مشكلة أغلب حالات الأورام، حيث يعمل طيله أيام الأسبوع هذا العلم، ولا يمكن الاستغناء عنه الأن.

وأوضح الممرض في المستشفى أشرف العبيدي، إن مستشفى الهواري، قدم أفضل الخدمات للمواطن، و إلى الآن مازال يقدم الكثير بمختلف أقسامه الطبية وبشهادة المرضى، فكيف يتم إقفال هذا الصرح الخدمي في وجه المواطن الذي يأتي إليه وهو متأكد بأنه سيلقى كافة سبل العلاج لدينا.

وأكمل مستشفى الهواري قام بجهود كبيرة بمساعدة الطاقم المتواجد فيه، فبعد أن تم محاربة تنظيم داعش وتحرير بنغازي، قمنا كفريق واحد بالمستشفى بتنظيف المستشفى، والعمل المتواصل حتى نخفف معاناة الناس، فلا يجوز الآن قفل ما إعتاد عليه المواطن لعلاج نفسه وابنائه مع توفر كافة أقسامه، والعمل أيضا حتى يوم السبت دون كلل أو ملل.

وفي ذات السياق، تابع المواطن محمد السنوسي الغزالي يكفي تكاسل وإفتحوا المستشفى.

وقالت المواطنة سمية المصراتي كفاكم عبثا ببنغازي، فمستشفيات بنغازي تغلق، أو يتم إزالتها، فدواعش المال أخطر، إفتحوا مستشفى,الهواري، وإهتموا بقطاع الصحة. فبنغازي تستحق الأفضل.

وأشارت إلى أن مستشفى الهواري هو مستشفى خدمي صحي لبنغازي، وكل المدن والمناطق المجاورة للمدينة، لذلك عدم إغلاق المستشفى واجب وطني وليس مطلب، وحق المدينة ومن حولها بداية إعمار قطاع الصحة والتعليم، ويجب توضيح أسباب قفل المستشفى أمام المواطنين إلى الآن

وأعربت المواطنة حميدة الشوبكي عن قلقها إزاء غلق المستشفى قائلة: يكفي عبث، فمستشفى الهواري يجب أن يعود إلى العمل ليخفف الضغط على الجلاء والمركز الطبي.

ومن جهتها، وجهت المواطنة زكية محمد، نداء عاجل إلى معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بالإسراع فورا في تنفيد أمر أهل بنغازي، بفتح مستشفى الهواري العام، و إلا سوف نعتبرها مؤامرة على أهل مدينتي الحبيبة والعصية بنغازي من ثم خيانة لدماء الشهداء.

ونوهت المواطنة ندى نتفه إلى أنها ضد إغلاق مستشفى الهواري العام.

وأوضحت أنظروا إلى ماذا حدث بعد هدم مستشفى الجمهورية، و 7 إكتوبر، والأن جاء دور مستشى الهواري، فحسبنا الله ونعم الوكيل، إتقوا الله وراعوا المواطن البسيط.

و إختتمت المواطنة نور الهدي إذا تم إغلاق مستشفى الهواري العام، فهذا دليل كبير على إن ليبيا مازالت لم تتحرر بعد من الرأسماليه و عبدة المال وعبدة الكراسي، وأي شخص متعاون في هذا القرار أين كان منصبه فهو ضد بناء الدولة.

وأضافت نحن لازلنا في مرحلة صعبة لا نستطيع بناء أو صيانة مستشفى في أقل من 10 أيام مثل ما حدث في الصين، ولكن نستطيع أن نبدأ بأقل الإمكانيات لمساعدة عامة الشعب والجيش، وهذا هدفنا خدمة الناس، فإتقو الله في أنفسكم لأن في رب موجود. (وال _ بنغازي)

إستطلاع: ريم العبدلي

تحرير: هند عيسى

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