قادة مليشيات في طرابلس لوكالة أمريكية : متطرفون بين المقاتلين السوريين الذين جلبتهم الحكومة

ليبيا – نشرت وكالة ” أسيوشيتد برس ” الأمريكية ( أ ب ) اليوم الثلاثاء تقريرًا بعنوان ” ميليشيات محلية تقول إن تركيا تنشر متطرفين في ليبيا ” .

وقالت الوكالة في التقرير الذي ترجمت المرصد أبرز ماجاء فيه ، أن متشددون سوريون ينتمون إلى جماعات مثل تنظيم القاعدة وداعش يُرسلون من قبل تركيا للقتال نيابة عن حكومة الوفاق، وفقًا لقائدين من الميليشيات الليبية الموالية للحكومة في طرابلس ومراقب حرب سوري تحدثوا للوكالة .

وأضافت بأن تركيا التي دربت منذ فترة طويلة وموّلت مقاتلي المعارضة في سوريا وخففت القيود على حدودها حتى انضم المقاتلون الأجانب إلى داعش في السنوات الماضية ، قامت في الأشهر الأخيرة بنقل المئات منهم إلى مسرح حرب جديد في ليبيا.

يضيف التقرير : ” تسيطر الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة على منطقة متقلصة في غرب ليبيا ، بما في ذلك العاصمة طرابلس ، إنها تواجه هجومًا لمدة أشهر من قبل القوات الموالية للجنرال خليفة حفتر المتحالف مع حكومة منافسة مقرها في شرق ليبيا ، تعترف الأمم المتحدة بالحكومة في طرابلس ، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج ، كحكومة شرعية في ليبيا لأنها ولدت في محادثات بوساطة الأمم المتحدة في عام 2015 ” .

وتتابع الوكالة بالقول : ” قال إثنين من قادة الميليشيات الليبية في طرابلس لوكالة أسوشيتيد برس إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس ، وأن العشرات منهم ينتمون إلى الفكر المتطرف ، تحدث القائدان المليشياويان شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهما غير مخولين لمناقشة الأمر مع وسائل الإعلام ” .

كما سلط القادة الضوء وفقًا للوكالة على الآراء المختلفة داخل الميليشيات الليبية حول قبول المتطرفين السوريين في صفوفهم وقال أحدهم إن خلفيات المقاتلين ليست مهمة ، طالما أنهم جاءوا للمساعدة في الدفاع عن العاصمة وقال الآخر إن بعض القادة يخشون أن “يشوه” المقاتلون صورة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وتؤكد الوكالة بأنه ومن المعروف أن الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال سوريا تضم ​​مقاتلين سبق لهم أن قاتلوا مع تنظيم القاعدة ، وداعش وغيرها من الجماعات المسلحة ، وارتكبوا فظائع ضد الجماعات الكردية والمدنيين السوريين.

وتشير الوكالة بالقول : ” أدانت الأمم المتحدة مرارًا تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا ، لكن المنظمة لم ترد مباشرة على التقارير والاتهامات من جانب حفتر لحكومة السراج وتركيا باستخدام المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة كمرتزقة ” .

ولم تؤكد تركيا أو تنكر تقارير عن إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم السراج ، ولم يرد الجيش التركي على طلبات التعليق ومع ذلك ، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “كقوة قتالية ، سيكون لدينا فريق مختلف هناك ، لن يكونوا من داخل جنودنا ، ستعمل هذه الفرق المختلفة والقوات القتالية معًا لكن جنودنا رفيعي المستوى سوف يتولون أعمال التنسيق ” ولم يكشف مزيدًا من التفاصيل.

تتابع الوكالة : ” انتشرت شائعات عن مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا في ليبيا منذ أسابيع أشار القادة والمعلقون الأجانب إلى مقاطع الفيديو التي تم نشرها على الإنترنت والتي تظهر السوريين في طرابلس وفي أحد مقاطع الفيديو ، قام رجل ذو لهجة سورية بتصوير المهاجع التي يعيش فيها هو وغيره من المقاتلين ، قائلًا “الحمد لله ، لقد وصلنا بسلام إلى ليبيا”. يظهر مقطع آخر طائرة مملوءة بالمقاتلين ، وبعضهم كان يرتدي ملابسهم ويتحدث بلهجات سورية “.

نفى زعماء من المعارضة السورية أي جهود منظمة لإرسال مقاتلين إلى ليبيا. لكن في يناير ، قال السراج لبي بي سي إن حكومته “لن تتردد في التعاون مع أي طرف لهزيمة هذا العدوان من قبل قوات حفتر ” .

صرح رامي عبد الرحمن ، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا ، لوكالة أسوشييتد برس أن شبكته لمراقبة الحرب حددت أن هناك ما لا يقل عن 130 من مقاتلي الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة من بين ما يقرب من 4700 مرتزق سوري تدعمهم تركيا للقتال من أجل السراج.

وقال إن مقاتلي داعش انضموا إلى ما يسمى بالجيش الوطني السوري ، وهو تحالف مختلط شكلته تركيا من مختلف الفصائل الذين قاتلوا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وأضاف عبدالرحمن : ” معظم الجماعات موالية لتركيا ، واستخدمت النعرات القومية وقاتلت كقوات صادمة العام الماضي في هجوم تركيا على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا “.

كما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقاتل سوري من محافظة إدلب أنه تقدم بطلب للذهاب إلى ليبيا قوله إنه كان مدفوعًا بالمزايا المالية التي تقدمها تركيا.

قالت إليزابيث تسوركوف ، زميلة في معهد أبحاث السياسة الخارجية في الولايات المتحدة وتتابع عن كثب الجماعات المسلحة السورية ، إن الوعد بالدفع أو الجنسية التركية أو احتمال الفرار إلى أوروبا كانت الدوافع الرئيسية للمقاتلين السوريين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا.

وقالت “لا أحد منهم ملتزم بالقتال في ليبيا بسبب قناعة شخصية أو أيديولوجية”.

وقال مسؤول ليبي في مكتب رئيس الوزراء للوكالة إن المقاتلين السوريين موجودون في ليبيا منذ أوائل أغسطس في البداية ، قال إنهم يسهلون فقط عمل الخبراء العسكريين الأتراك. لكن مع تصاعد القتال في منتصف ديسمبر ، زاد عدد المقاتلين السوريين الذين يصلون إلى ليبيا. وقال المسؤول ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن هؤلاء المقاتلين ينتشرون الآن على الفور في الخطوط الأمامية ، لأنه غير مخول بالتحدث مع الصحفيين حول هذا الموضوع.

قال نيكولاس هيراس ، الخبير السوري في معهد دراسات الحرب الذي يتخذ من واشنطن مقراً له ، إن تركيا تركز على ليبيا لتأسيس منطقة نفوذ في البحر المتوسط.

“ومع ذلك ، فإن الأتراك لا يريدون المجازفة بخسائر كبيرة لقواتهم عندما بنى الجيش التركي قوة بالوكالة للمقاتلين السوريين يمكن أن تعزز المقاتلين الليبيين”.

المصدر : أسيوشيتد برس

الترجمة : المرصد – خاص

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