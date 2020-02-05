تفاصيل لقاء الثني مع وزير الخارجية الجزائري (صور)

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، وفد جزائري رفيع يترأسه وزير الخارجية صبري بوقدوم، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين والوضع الراهن.

وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، والذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، وسفير الجزائر لدى ليبيا كمال عبدالقادر، مستجدات الوضع الراهن في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الثني على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وشدد وزير الخارجية الجزائري على موقف بلاده الثابت من الأزمة الليبية ومبادرتها بإجلاس مختلف الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل سلمي.

وفي كلمة للصحفيين، عقب الاجتماع، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للشعب الليبي، مؤكدا بحثه للعديد من الملفات المتعلقة بالأزمة الليبية مع دولة الرئيس.

من جانبه أكد وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، عمق العلاقات بين ليبيا والجزائر، مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن الجزائر والعكس.