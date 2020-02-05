الظواهر السلبية يغلق قصاب “سلطان اللحوم” و محل “زاد الخير” في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأربعاء إغلاق “سلطان اللحوم” و “زاد الخير” للمواد الغذائية بطريق المطار بعد مخالفتها للقانون.

وأشار إلى أنه تم إغلاق قصاب “سلطان” بسبب تعفن اللحوم و عرضها بشكل جاهز للبيع واكتشاف أنها غير صحية وفاسدة مما تسبب بأنبعاث روائح كريهة.

وأوضح المكتب الإعلامي في الجهاز أنه تم إغلاق محل “زاد الخير” للمواد الغذائية بسبب بيعه لمواد غذائية من بينها بسكويت منتهي الصلاحية منذ أكثر من” 5 ” أشهر.

وذكر المكتب أنه تم أيضًا العثور على أطباق للحلويات وضع عليها ملصقات خاصة وبدون أي تاريخ صلاحية.

وأكد أنه تم إغلاق القصاب والمتجر وضبط القائمين والعاملين وإحالتهم بموجب تقرير لجهات الإختصاص لمحاسبتهم بتهمة المتاجرة بأرواح الناس .

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