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الغصري: بعض الدول تدعم التمرد على الوفاق.. وعلى العدو الإنسحاب والعودة من حيث جاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية البنيان المرصوص التابعة للرئاسي محمد الغصري أن من وصفهم بـ “القوات المدافعة عن طرابلس” (مسلحي الفاق)  صمدت في وجه من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) صمود أسطوري.

الغصري قال في تصريح لقناة “ليبيا بانورما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إنه على ماوصفه بـ”العدو” الإنسحاب والعودة للخلف بالإضافة للإستماع لصوت العقل.

وأشار إلى أن المدن المجاورة لطرابلس لم تبخل بما وصفه بـ”الدفاع عن العاصمة” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة) وقدمت كل ما تملك، مبيناً أن الإمكانيات في بداية الحرب كانت قليلة من حيث الذخيرة والأسلحة النوعية المتطورة لكن مع مرور الوقت أصبحت الثقة في النفس قوية وسيبدأ العد العكسي لرجوع هذه القوات للخلف في اشارة منه لتلقيهم دعم عسكري من تركيا وبألاف المرتزقة من سوريا.

ولفت إلى أن طيران الوفاق كان له عامل مهم جداً في “الدفاع” من خلال قصف أرتال من وصفهم بـ”المرتزقة الجنجويد” من خارج ليبيا والتي كانت تصل إلى قاعدة الجفرة، مضيفاً أن مسلحي الوفاق رفعوا حالة النفير العام وكذلك تم تشكيل غرف للدفاع عن طرابلس وهي غرف مسؤولة عن توزيع متطلبات المعركة.

كما إستطرد حديثه:” من ناحية سياسية لا يمنع شيء من التفاوض في كل الحروب وإعتقد أن التفاوض لن يكون ممنوع في هذه الظروف وبالأخص أننا في حرب أهلية وقتال بين ليبيين ومن ناحية عسكرية لا بد أن نجهز أنفسنا ولا نصب كل مجهودنا تجاه التفاوض”.

وإعتقد أن إنعكاس الإتفاقية التركية مع الوفاق بشأن الشق الأمني سيكون له توازن بين الأطراف من أجل الوصول لتفاوض وإنهاء المشكلة وعودة ماوصفه بـ”المعتدي” من حيث جاء.

الغصري اختتم حديثه قائلاً :”حكومة الوفاق قامت بإتفاقية أمنية مع تركيا وكانت في وضح النهار لو أن الطرف الآخر كانت له اتفاقيات مع دول أخرى في وضح النهار لوقفت الحرب عند حد معين، الدول التي تدعم المدعو حفتر في الاجتماعات الدولية تقول أنها تدعم الوفاق لكن من خلف الستار هي تدعم التمرد على حكومة الوفاق”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • – أنتم مصراتة بصراحةً- لعض الأطراف منكم من غير مجاملات – في أشياء تدخلوا فيها في الموسساتً العامة للدولة وإدارة حكومة الوفاق تسبب في مشاكل وتعطي فرص لاعداء الدولة المدنية تمنع تحقيق أي تقدم تنموي وفرص إيجابية للعمل الاداري بالشكل الصحيح – وخاصة باعتباركم كل شيء غنيمة حتى أرزاق المواطن ومعاشاتهم ودعم اليتامى والأرامل والمتضررين من الحرب – ومحاولة اللعب بالدور الاقتصادي الليبي – لصالح أطراف تافهة نظرتهم تجارية ومادية للامور – دون دراسة اقتصادية داخلية للمحتوى الليبي ودعم مشاريعه الداخلية وفتح فرص الموظفين والمزارعين الليبيين – والعمالة وتوفير الصيانات الداخلية قبل التفكير – في اي مواضيع خارجية سواء ما يسمونه استثمارات او حركة نقل السفن او شركات الطبران المدني الليبية – وهذه أشياء يجب مراجعتها ووضعها على الطاولة مع ادارة حكومة الوفاق الليبية – والعمل على إصلاحها فورا – وتسليم العهدة الإداريين الحقيقين قي الوفاق الوطني –
    / وتسبيق الأهم قبل المهم –
    احيانا تسمع بالشركات الطيران المدني الليبي / لتوصيل منتخب رياضي – في مكان ما …. تصرف عليه الدولة الآلاف او الملايين من الاموال …. ومن جهة اخرى نسمع بادارة حكومة دوبلوماسية مدنية يتم تفتيشها في احد المطارات …!!!!
    او نسمع بتحضيرات لاجتماعات خارجية – ومعظم المهجرين الليبيين لا يتلقون اي اهتمام من السفارات في الخارج – !!!! او حتى دعم مادي لليبيين المهجرين ومعرفة وضعهم المادي او الاسري او من ناحية تسوية الأوضاع الجنسية وتلوث الشخصية – فلا داعي لخلط الأمور –
    كل شخص له تخصص ومهمة ويحب ان تكون تصب في مصلحة المواطن الليبي المحتاج للدعم اولا وأخيرا .،، !!!
    وليس في مصلحة الواسطات والقبلية والتعصب الذي يؤخر اي تقدم ينفع المواطن والدولة من عدة نواحي مهمة . ويمنح خصوصية ومرجعية للدولة بشكل عام .

    رد

  • – أنتم مصراتة بصراحةً- لعض الأطراف منكم من غير مجاملات – في أشياء تدخلوا فيها في الموسساتً العامة للدولة وإدارة حكومة الوفاق تسبب في مشاكل وتعطي فرص لاعداء الدولة المدنية تمنع تحقيق أي تقدم تنموي وفرص إيجابية للعمل الاداري بالشكل الصحيح – وخاصة باعتباركم كل شيء غنيمة حتى أرزاق المواطن ومعاشاتهم ودعم اليتامى والأرامل والمتضررين من الحرب – ومحاولة اللعب بالدور الاقتصادي الليبي – لصالح أطراف تافهة نظرتهم تجارية ومادية للامور – دو دراسة اقتصادية داخلية للمحتوى الليبي ودعم مشاريعه الداخلية وفتح فرص الموظفين والمزارعين الليبيين – والعمالة وتوفير الصيانات الداخلية قبل التفكير – في اي مواضيع خارجية سواء ما يسمون استثمارات او حركة نقل السفن او شركات الطبران المدني الليبية – وهذه أشياء يجب مراجعتها ووضعها على الطاولة مع ادارة حكومة الوفاق الليبية – والعمل عل إصلاحها فورا – وتسليم العهدة الإداريين الحقيقين قي الوفاق الوطني –
    / وتسبيق الأهم قبل المهم –
    احيانا تسمع بالشركات الطيران المدني الليبي / لتوصيل منتخب رياضي – في مكان ما …. تصرف عليه الدولة الآلاف او الملايين من الاموال …. ومن جهة اخرى نسمع بادارة حكومة دوبلوماسية مدنية يتم تفتيشها في احد المطارات …!!!!
    او نسمع بتحضيرات لاجتماعات خارجية – ومعظم المهجرين الليبيين لا يتلقون اي اهتمام من السفارات في الخارج – !!!! او حتى دعم مادي لليبيين المهجرين ومعرفة وضعهم المادي او الاسري او من ناحية تسوية الأوضاع الجنسية وتبوث الشخصية – فلا داعي لخلط الأمور –
    كل شخص له تخصص ومهمة ويجب تحدد و ان تكون تصب في مصلحة المواطن الليبي المحتاج للدعم اولا وأخيرا .،، !!!
    وليس في مصلحة الواسطات والقبلية والتعصب الذي يؤخر اي تقدم ينفع المواطن والدولة من عدة نواحي مهمة . ويمنح خصوصية ومرجعية للدولة بشكل عام .

    رد

  • مصح وجهك ووجه من يعطيك المايك للتحدث توا يافاسد بالمعني الليبي أي جنجاويد واي مرتزقه ياكلب وانت تنبح مثل كلاب الصبخه المرتزقه هي المكون الاساس لميليشيات حكومه الفرقاطه التي أقترحها ليون ودعمتها هيئة الامم المسيطر عليها من الدول الاستعماريه توا انت لو مانك فاسد توصف جيش بلادك بالمرتزقه وتتغاظي عن المرتزقه السوريين الذين يفتشون في حقائيب يد نساء طرابلس ومصراته لفحص هواتفهن هل هن مؤيدات للجيش الوطن توا فيه واحد من صناع القرار في طرابلس والزاويه ومصراته يقول أنا رجل وهو ذليل تحت سيطرة الاتراك ومرتزقتهم

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    • الله يزيدك ذله وخنوع للاتراك الذين اهانوا ميلشيات تدعي الردع اعطوهم وضع البروك وطردهم من معيتيقه

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    • او أنتم جيش داعماته السيسي الي مصر بلاده – ما لقتش فيه الخير –
      – والإمارات ألي محللين الحرام ومكفرين الحلال –
      – وتقوموا بقصف الشباب الليبي الي أتطوع في معسكراتهم في طرابلس –
      والخاين مصطفى عبد الجليل ومحمود جِبريل يبعث في السوريين من تركيا –
      والسلاح يدخل ليل نهار مصر – حتى الحدود بين مساعد ومصر مرخية زيكم … الفترة الماضية دعسوا عسكريين بالشاحنات وهشوا غصبا عن أنفكم –
      الله يعلم شن صاير في بنات ونساء الشرق الي حافظات القران – الي يستنجدنً كل يوم – ..!!!!

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