ناقلة الغاز “كونكورد” تفرغ حمولتها في الرصيف النفطي بنغازي

العنوان_بنغازي

أعلن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الأربعاء عن مغادرة ناقلة الغاز الضخمة “كونكورد” بعد أن أنهت عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة عبر منصة الرصيف النفطي بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام أن ناقلة الغاز غادرت بعد أن تم ضخ وتفريغ ( 6277 ) متر مكعب أي ما يعادل (3498.172) طن متري من غاز الطهي (L.P.G ) بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذه الخطوة تأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها إدارات الشركة لإتمام مهامها الوطنية وتلبية حاجة السوق المتنامية بعامة المناطق من أسطوانات الغاز المنزلي.