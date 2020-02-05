العباني: حوار جنيف سيقضي على ما تبقى من شرعية لمجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مؤتمر جنيف سيقضي هذه المرة على ما تبقى من شرعية لمجلس النواب بعد أن قاسمها اتفاق الصخيرات بينه وبين بقايا المؤتمر الوطني العام منتهي الشرعية وإعادته في ثوب مجلس الدولة كي لا يسقط تيار الإسلام السياسي.

العباني حذر في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء من توجه البعثة الأممية إلى ما هو أكبر وأخطر من اقتسام الشرعية وتمكين الإخوان من مفاصل الدولة من خلال مؤتمر جنيف المزمع عقده في جنيف الأيام القادمة ومن خلال التدخل المباشر للبعثة.

وأكد عضو البرلمان على أن مشاركة المجلس في مؤتمر جنيف المزمع عقده هو مباركة للقضاء على محاولات مجلس النواب في استعادة شرعيته وانتصارات الجيش وما بدأ يتلقاه من دعم محلي ودولي قد يقوض مخرجات الصخيرات ويسحب البساط من تحت أقدام المجلس الرئاسي وحكومته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية