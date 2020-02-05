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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 February, 2020

سلمت ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الثلاثاء معدات طبية لصالح بلدية باطن الجبل بعد التنسيق مع المجلس البلدي .

وذكرت المؤسسة أن هذه المعدات تعتبر ضمن مبادرة الجار الطيب لتي تتبناها وتنفذ من خلالها مشاريع خدمية وتنموية في المناطق القريبة من عملياتها.

وستباشر إدارة التنمية المستدامة تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بحل مشكلة نقص المياه والتي تشمل بناء خزانات مياه جديدة وصيانة الخزانات القديمة.

وحضر عملية التسليم لهذه المعدات أعضاء من المجلس البلدي لباطن الجبل، ومندوبين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة