المريمي: شروط البرلمان للمشاركة بحوار جنيف ليست لعرقلة الحوار

ليبيا – أكد المتحدث باسم رئيس المجلس النواب فتحي المريمي تمسك المجلس بشروطه للمشاركة في حوارات جنيف، مشيراً إلى حرص النواب على إنجاح أي حوار قد يُخرِج ليبيا من أزمتها وخاصة خلال المرحلة المقبلة.

المريمي وفي تصريح لبرنامج “LIVE”بقناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء شدد على أهمية إنهاء الحرب ضد الإرهاب وعدم السماح لبعض الأطراف باستخدام الإرهابيين في حرب تؤذي الليبيين.

وحول آلية اختيار ممثلي مجلس النواب في حوارات جنيف، أشار المريمي إلى أن المجلس سيعتمد على التوزيع الجغرافي وسيتم اختيار النواب بناء على توافق بين أعضائه، مؤكداً أن المجلس بإعلانه شروط المشاركة لا ينوي عرقلة أي جهود لإنهاء الأزمة وإنما إصرارا من الأعضاء على اتباع الإجراءات المناسبة للمشاركة في الحوار بجدية.

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