غوتيريش: الوضع في ليبيا فضيحة.. وحظر التسليح ما زال يتم انتهاكه

ليبيا – وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء الوضع في ليبيا بأنه “فضيحة” رغم أن مبعوث المنظمة الدولية قال إن هناك إرادة حقيقية بين طرفي النزاع مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

غوتيريش أشار في مؤتمر صحفي وفقاً لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” إلى أنه محبط للغاية مما يجري في ليبيا، منتقداً الدول التي شاركت الشهر الماضي في مؤتمر برلين لتحقيق تقدم في محادثات السلام الليبية.

وأضاف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”تعهدوا بعدم التدخل في العملية الليبية والتزموا بعدم إرسال سلاح أو المشاركة في القتال بأي شكل…الحقيقة هي أن حظر التسليح الذي فرضه مجلس الأمن ما زال يتم انتهاكه”.

ووصف غوتيريش جهود الوساطة التي يقوم بها غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بأنها الأخبار الوحيدة الجيدة التي تأتي من هناك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية