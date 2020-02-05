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خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري.. المشير حفتر: ثمّن عالياً دور الجزائر الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بمقر القيادة العامة في بنغازي .

الاجتماع بحث بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش آخر الأوضاع حول ليبيا، كما تم مناقشة العلاقات بين ليبيا والجزائر ودور الأخيرة الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.

ومن جانبه ثمّن المشير حفتر عالياً دور الجزائر الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي .

جانب من لقاء المشير حفتر مع وزير الخارجية الجزائري بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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