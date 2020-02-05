تفاصيل لقاء حفتر مع بوقادوم في الرجمة

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقرّ القيادة العامة –الرجمة، مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة، حيث ثمّن حفتر دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة، مثنيا على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي.