زينو: يتم تجنيد السوريين للقتال في ليبيا داخل المخيمات في تركيا نظير 2000 دولار ..

تواصل تركيا تجنيد المرتزقة السوريين من فصائل المعارضة في انتهاك صارخ للاتفاقيات والقرارات الأممية، وآخرها ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين بشأن وقف تدفق المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

مسؤول مكتب العلاقات العامة في لواء الشمال الديمقراطي التابع للمعارضة السورية خالد زينو قال في تصريح لقناة ليبيا، إن تركيا لم تكتف بالمرتزقة الذين نقلتهم من إدلب إلى عفرين وأعزاز ومنهما إلى ليبيا، بل أصبحت تبعث وفودا مما يسمى المعارضة السورية إلى مخيمات داخل تركيا وتدعوهم عبر خطب الجمعة للجهاد، وذلك لتجميع المقاتلين ونقلهم إلى ليبيا، مؤكدا أن كل واحد منهم يحصل على ألفي دولار .

وأشار زينو إلى أن المسؤولين عن تجنيد المرتزقة وعدوا عائلاتهم بالتكفل بهم وإعطاء كل عائلة ثلاثين ألف دولار إذا قتل ابنها، مؤكدا أنه رغم الوعود لم تستلم أي عائلة أي مبلغ نظير مقتل ابنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا