القائد العام يستقبل وزير خارجية الجزائر في الرجمة

العنوان_بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر بمقرّ القيادة العامة في الرجمة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

كما تم مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا و الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة , و ثمّن القائد العام عالياً دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة بحسب المكتب افعلامي للقيادة .

وأثنى القائد العام على موقف الجزائر الثابت من القضية الليبية مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي .