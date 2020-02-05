القائد العام يستقبل وزير الخارجية الجزائري بمقرّ القيادة العامة بالرجمة

الرجمة 05 فبراير 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر بمقرّ القيادة العامة بالرجمة وزير الخارجية الجزائري السيد صبري بوقادوم وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا .

وناقش القائد العام مع الوزير الجزائري العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا و الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.

وثمّن عالياً القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي . (وال – الرجمة)

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