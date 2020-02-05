موسع .. دولة رئيس الحكومة الليبية يستقبل وزير الخارجية الجزائري في بنغازي

بنغازي 05 فبراير 2020 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفد جزائري رفيع يترأسه وزير الخارجية السيد صبري بوقدوم، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين والوضع الراهن.

وناقش دولة الرئيس خلال الاجتماع الذي حضره معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج وسفير الجزائر لدى ليبيا السيد كمال عبدالقادر مستجدات الوضع الراهن في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد دولة الرئيس على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما شدد وزير الخارجية الجزائري على موقف بلاده الثابت من الأزمة الليبية ومبادرتها بإجلاس مختلف الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل سلمي.

وفي كلمة للصحفيين، عقب الاجتماع، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للشعب الليبي، مؤكدا بحثه للعديد من الملفات المتعلقة بالأزمة الليبية مع دولة الرئيس.

من جانبه أكد وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج، عمق العلاقات بين ليبيا والجزائر، مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن الجزائر والعكس. (وال – بنغازي)

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