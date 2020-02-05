مقتل ثلاثة عناصر من مليشيات مصراتة في غارة جوية لمقاتلات سلاح الجو الليبي

مصراتة 05 فبراير 2020 (وال) – كشف مصدر مطلع أن هناك ثلاثة عناصر تابعين لمليشيات مصراتة ضمن قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، قتلوا أمس الأول الإثنين خلال غارة جوية من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي.

وأوضح المصدر أن أحمد مصطفى العصاوي ،مواليد 1998، و علي أحمد يوسف مليطان ،مواليد 1995، و علي إبراهيم الزقل مواليد 1993، قتلوا نتيجة لضربات جوية استباقية نفذت من قبل سلاح الجو، مؤكدًا أنهم من سكان مصراتة .

وأشار المصدر إلى أن الغارة الجوية استهدفت القوات المعادية التي حاولت التقدم والالتفاف على الوحدات العسكرية في محور أبوقرين جنوب شرقي مصراتة.

وكانت مقاتلات السلاح الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، استهدفت أمس الثلاثاء، آليات عسكرية تابعة لقوات مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مقاتلات السلاح الجوي تستهدف آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة .

وتأتي هذه الخروقات للهدنة من قبل قوات مدينة مصراتة، في أعقاب الجهود الدولية والمحلية لفرض وقف إطلاق النار في البلاد بشكل دائم والوصول إلى حلول للأزمة الليبية. (وال – مصراتة)

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