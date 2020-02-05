ضابط بالجيش يكشف لـبوابة إفريقيا مستجدات الأوضاع بمحاور طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

05 February, 2020

تشهد جميع محاور العاصمة طرابلس، حالة من الهدوء الحذر مع مناوشات متقطعة بين الحين والآخر.

وقال الضابط بالجيش الليبي المقدم مهندس جبريل الشيخى، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الأوضاع بجميع المحاور داخل العاصمة المحتلة طرابلس تسير بشكل ممتاز، حيث لا إطلاق نار الا إذا حاولت الجماعات الإرهابية والمرتزقة الاقتراب من مواقع قواتنا، ويأتي ذلك حسب تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر”، وتابع “حاولت الجماعات الإرهابية والمرتزقة المدعومين من الحاكم العثماني التقدم إلى مواقع وتمركزات وحداتنا باستخدام صواريخ الراجمات وصواريخ الجراد والتي يتم استخدامها عن بعد ومن داخل أحياء سكنية مليئة بالمدنيين، وبفضل الله ومن ثم التحركات العسكرية السريعة من حين إلى اخر لم تسجل أي عملية جرح أو استشهاد أي من جنودنا وضباطنا جراء هذه العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وهي اختراق للهدنه التي لازلنا متقيدين بمخرجاتها”، حسب قوله.

وأضاف الشيخي، “محاور بوقرين الهيشة حيث اخر نقطة تتواجد بها الجماعات الإرهابية غرب مدينة سرت، حيث تعتبر منطقة بوقرين الهيشة الحد الذي تقف عنده الجماعات الإرهابية ولا يمكنهم تخطي شبر واحد بعد ذلك حيث تتواجد وحداتنا التي تم تعزيزها وتطويرها بشكل سريع جداً، ليس من باب الدفاع ولكن من اختيار مطروح أمامنا للهجوم وذلك أيضا حسب تعليمات القائد العام الذي يتابع شخصيا عمل غرف العمليات وعلى تواصل مستمر للاطلاع على اخر المستجدات العسكرية في أرض الميدان، مؤكد دائما من خلال تعليماته بأن يلتزم الجميع بمواقعه الا في حالة حاولت الجماعات الإرهابية، ومرتزقتها التقدم هنا فقط يتم التعامل وفتح النار التي لن تقف الا بطردهم إلى أول نقطة لهم، حدث ذلك سابقا حيث حاولت الجماعات الإرهابية التقدم الا أن وحداتنا تصدت لهم واسترجعت في زمن قياسي منطقة بوقرين الهيشة التي يتواجدون بها الآن”، على حد وصفه.

وحول مقاتلات السلاح الجوي الليبي، قال الشيخي، “شنت المقاتلات أكثر من غارة جوية استهدفت من خلالها عناصر تلك الجماعات الإرهابية، بعد أن رصدت غرفة عمليات السلاح الجوي تحركاتهم ما بعد بوقرين الهيشه وبالتحديد وادي زمزم، أعطيت الأوامر والتعليمات لنسور ومقاتلي السلاح الجوي بدك اوكارهم التي لم يمكثوا فيها أكثر من 27 دقيقة بعد أن نجح مقاتلي السلاح الجو بتنفيذ مهمة تدمير هذه القوة وأصبحت آلياتهم المحترقة وجثث عناصرهم، تملئ المكان وتراجعت هذه الجماعات إلى النقطة التي حددتها لهم القيادة العامة في ما سبق وأي محاولة جديدة القوات الجوية والبرية جاهزة وبالكامل للتصدي لهم”.

واختتم الضابط بالجيش الليبي تصريحه قائلا “نطمئن شعبنا العظيم أن قواتكم المسلحة لم تدخل لهذه الهدنة من الشباك وهي في حالة ضعف بال دخلت من أوسع الأبواب ومن مصدر قوة تتحدث مع الوسيط لا مع تلك الجماعات الإرهابية ومرتزقتهم، وما تواجد القيادة العامة على طاولة الحوار الا من أجل كشف الكثير من الخفايا التي تغلق عنها دول كثيرة أعينها ووضعت السلطان المعتوه في موقف لا يحسد عليه حيث وقع في فخ السياسة التي طالما تلاعب بها علي الدول الإسلامية والعربية، وأصبح من رئيس دولة إلى أمير للجماعات الإسلامية المتطرفة شديدة الخطورة وهذا سبب ذهاب المشير إلى موسكو، وبرلين، وجنيف ستكون بمثابة الضربة القاضية للمعتوه، والجيش لن يهزم”، بحسب تعبيره.