حفتر يستقبل وزير الخارجية الجزائري في الرجمة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمقرّ القيادة العامة بالرجمة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

وتم خلال اللقاء التطرق للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.

وثمّن القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة مثنيا على موقفها الثابت من القضية الليبية مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي.

وكان الوفد الجزائري قد وصل صباح اليوم الأربعاء إلى بنغازي حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج وعدد من الشخصيات الاعتبارية في الحكومة الليبية، وعقد عقب وصوله مباشرة اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي رفقة وفد جزائري رفيع المستوى.

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