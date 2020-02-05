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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 February, 2020

عقد اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً بالمقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء بالسواني (بوابة الجبس) وذلك استكمالاً للاجتماعات التي عقدت خلال المدة الماضية والمتعلقة بالعمرات الجسيمة للمحطات البخارية المبرمج تنفيذها خلال العام الحالي.

وتراس الاجتماع المدير التنفيذي للشركة على ساسي بحضور كل من مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ومستشار المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج ومشروعات الإنتاج ومدير عام الإنتاج ومساعدي مدير عام المالية والمشتريات والمخازن ومدير إدارة المحطات البخارية ومدراء محطات مصراته المزدوجة والزاوية وغرب طرابلس والخمس ومدير دائرة برمجة المحطات البخارية ومساعد مدير إدارة المتابعة .

وتناول الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها من تجهيز قطع غيار تشغيلية ومعدات خاصة والمعدات المساعدة وذلك لتذليل الصعاب من اجل أجراء العمرات في الوقت المحدد لها تفادياً للتأخير وتخفيض التكاليف وتنفيذ اكثر من عمرة في المحطة الواحدة.