وزير الخارجية الجزائري يصل إلى بنغازي وسط أنباء عن خروقات للهدنة في ليبيا

أكد مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وصل إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة سعيا لإيجاد حل للأزمة الليبية. ويأتي هذا بينما اتهمت حكومة الوفاق الليبية المؤقتة القوات التابعة للمشير خليفة حفتر بإطلاق قذائف على العاصمة طرابلس ما أدى لمقتل شخصين على الأقل.
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