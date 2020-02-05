بعد ساعات قليلة من استقبال وزير الخارجية الجزائري .. حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس .

ولم يقدم مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أي تفاصيل حول فحوى اللقاء، التي جاء بعد ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم .

وكان القائد العام قد استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في السادس عشر من يناير من أجل إجراء مباحثات، قبل ثلاثة أيام فقط من القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة الألمانية برلين .

وكان حفتر قد استقبل مساء اليوم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا .

حفتر ناقش مع الوزير الجزائري العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.

وثمّن عالياً القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي .

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