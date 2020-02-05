عقب لقائه بالثني .. وزير الخارجية الجزائري يؤكد على ضرورة إجلاس الأطراف الليبية على طاولة الحوار

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفد جزائري رفيع يترأسه وزير الخارجية صبري بوقدوم، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين والوضع الراهن.

الثني ناقش خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج وسفير الجزائر لدى ليبيا كمال عبدالقادر مستجدات الوضع الراهن في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، شدد وزير الخارجية الجزائري على موقف بلاده الثابت من الأزمة الليبية ومبادرتها بإجلاس مختلف الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل سلمي.

وفي كلمة للصحفيين، عقب الاجتماع، نقل وزير الخارجية الجزائري تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للشعب الليبي، مؤكدًا بحثه للعديد من الملفات المتعلقة بالأزمة الليبية مع عبد الله الثني .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج، عمق العلاقات بين ليبيا والجزائر، لافتًا إلى أن أمن ليبيا من أمن الجزائر والعكس.

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