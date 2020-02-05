

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

05 February, 2020

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ، اليوم الأربعاء، بالسفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، وبرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لبحث دعم المسار الخدمي ودور الاتحاد في إعادة إعمار بنغازي.

وقال مصدر في المجلس البلدي ببنغازي ،إن سفير الاتحاد الأوروبي وسفير ألمانيا لدى ليبيا بحثا مع رئيس المجلس التسييري بلدية بنغازي أوجه دعم المسار الخدمي ودور الاتحاد الأوربي في دعم مشاريع إعادة الإعمار ببنغازي.

و استقبل في وقت سابق قائد الجيش المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي.