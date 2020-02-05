القائد العام يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة الرجمة

الرجمة 05 فبراير 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر مساء اليوم الأربعاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة الرجمة .

ولم يقدم مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أي تفاصيل حول فحوى اللقاء، التي جاء بعد ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم .

وكان القائد العام قد استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في السادس عشر من يناير من أجل إجراء مباحثات، قبل ثلاثة أيام فقط من القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة الألمانية برلين . (وال – الرجمة)

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