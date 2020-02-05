خطة أمنية جديدة بمنطقة الهلال النفطي

أعلن مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب الكزة، اليوم الأربعاء، عن خطة أمنية جديدة تشمل توسع العمل إلى الحقول النفطية بحوض مرادة- زلة.

وقال الكزة في تصريح لقناة 218، إن استكمالًا للخطة السابقة تم إعداد ملحق للخطة بالتعاون مع الضباط، لنشر دوريات ونقاط تفتيش أكثر للمجاهرة بالأمن، خصوصًا بعد تفعيل مراكز الشرطة غير المفعلة في السابق، ليكون معدل الأداء أفضل مما سبق.

وأوضح الكزة، أنه تم رفع نقطة العقيلة إلى مركز شرطة وسيتم تسمية أحد الضباط من العناصر الجيدة بالمركز، فضلًا عن مباشرة الإجراءات بقسم المرور من ناحية تسجيل المركبات والتجديد وإصدار الرخص، تفعيل أغلب المراكز والعمل يسير على وتيرة جيدة.

وأضاف الكظة، أن المرحلة القادمة ستكون بتحديث العمل في المجال الإداري ومجال الأرشفة الإلكترونية والعمل الإلكتروني والإصدار الإلكتروني في كافة الاجراءات، مؤكدًا أنه سيتم إعداد منظومة خاصة بالمطلوبين والصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار، وسيكون هذا الاختصاص قسم البحث الجنائي، وتركيب منظومة كاميرات ذات جودة عالية.

وأكد الكزة، أن رغم قلة الإمكانيات تحصلنا على وعود من قبل وزارة الداخلية، والوضع جيد ومستقر ومعدل الجريمة في انخفاض كبير يصل إلى أقل من النصف بعد تحديث آخر إحصائية.

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