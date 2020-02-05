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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 February, 2020

عقد صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق ،للعام الجاري 2020 م،برئاسة رئيس المجلس فائز السراج و بحضور النائب أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد، و أحمد حمزة، و الوزراء.

واستهل المجلس اجتماعه ،وفق ما افاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،باعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الطارئ والاستثنائي الأول للعام 2020 م، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهما ،لينطلق بعد ذلك في مناقشة مشروع قانون الترتيبات المالية للسنة المالية 2020 حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم كل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية لبحث ما ورد من ملاحظات حولها.

كما ناقش المجلس موضوع التأمين على أسطول شركات الطيران المحلية ضد كوارث الحرب والأزمات بالتنسيق بين وزارتي المواصلات والمالية.