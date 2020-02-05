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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

05 February, 2020

أعلنت لجنة الأزمة سرت وصول خمس شاحنات صباح اليوم محملة بالوقود مخصصة لعدد من محطات الوقود بالمدينة وضواحيها.

وأوضحت اللجنة أن كل شاحنة على مثنها أربعون ألف لتر من البنزين ، داعية كافة المواطنين أنه لاداعي للازدحام الكبير للسيارات امام المحطات

وطمئنت اللجنة سكان المدينة أن الوقود سيتوفر وان المجلس التسييري للبلدية ولجنة الأزمة يتابعان بشكل متواصل ملف أزمة الوقود وغاز الطهي