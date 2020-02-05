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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 February, 2020

اجتمع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة اليوم الأربعاء مع مراقب الخدمات المالية طرابلس عيسي مختار بحضور مراقبي التعليم ببلديات طرابلس .

وناقش الاجتماع تأخر صرف رواتب العاملين بمراقبات تعليم طرابلس الكبري عن شهر ديسمبر الماضي ، وكذلك تأخر صرف علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي الماضي رغم ورودها لحساب مراقبة الخدمات المالية طرابلس .

وخلص الحضور بالاتفاق على وضع معالجة للمرتبات والتي ستصرف الأسبوع القادم ، ووضع آلية للبدء في إعداد كشوفات علاوة الحصة لتقوم مراقبة الخدمات المالية بصرفها لمستحقيها.