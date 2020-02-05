البرلمان والحكومة الليبية يبحثان تعزيز التعاون

العنوان_بنغازي

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث العديد من المواضيع المتعلقة بعمل المؤسستين.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن الثني عقد اجتماعا اليوم الأربعاء مع كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة ورئيس ديوان المجلس عبد الله المصري، ومدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء.