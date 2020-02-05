إيطاليا تطالب الولايات المتحدة بـ«رسالة واضحة» بشأن ليبيا

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو على أن «هناك حاجة لرسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن ليبيا»، مجددًا التأكيد على أنه لا حل عسكريًّا للأزمة في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال دي مايو في مقابلة مع وكالة «أسيوشيتدبرس» الأميركية، اليوم الأربعاء، «نحتاج اليوم إلى الأميركيين أكثر من أي وقت مضى، كما يجب أن نتأكد من أن تتلقى جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب بالوكالة رسالة واضحة من جانب الولايات المتحدة، وهي إنهاء تدخلها ووقف إرسال الأسلحة، بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار».

وأعرب دي مايو عن شكره لمبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة «لأنه تمكَّن من تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع الخصمين حول طاولة» في إشارة لاجتماعات الضباط رفيعي المستوى بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني وحكومة الوفاق التي بدأت أمس في جنيف.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي قائلًا: «في هذه اللحظة التاريخية، نعرف أن هناك عملية دبلوماسية جارية ويجب أن نتشبث بها؛ لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد حل». مختتمًا حديثه بتكرار التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري لأزمة في ليبيا».

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